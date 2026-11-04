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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سالم الدوسري خارج قائمة السعودية لمعسكر الدوحة ووديتي كوريا وأوزبكستان

سالم الدوسري
سالم الدوسري
حسام الحارتي

خرج سالم الدوسري من قائمة منتخب السعودية للمرة الثانية على التوالي، بعد إعلان المدرب اليوناني يورجوس دونيس الأربعاء تشكيلته للمعسكر الذي سيقيمه في الدوحة في فترة التوقف الدولية في نوفمبر ويخوض خلالها مباراتين وديتين.


ويقيم "الأخضر" معسكره المقبل في الدوحة بين 9 و17 تشرين نوفمبر كما كان مقرراً، رغم تأجيل كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية لنحو عام بسبب الوضع في منطقة الشرق الأوسط.


يخوض خلال معسكره مباراتين وديتين، إذ يلتقي كوريا الجنوبية الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما يواجه أوزبكستان في السابع عشر منه.

وغاب الدوسري (35 عاماً)، أفضل لاعب في آسيا لعامي 2022 و2025، عن السعودية خلال بطولة كأس الخليج والتي حصد المنتخب لقبها على أرضه، وذلك بسبب تعرضه للإصابة خلال هذه الفترة، كان قد عاد للمباريات بشكل جزئي خلال الفترة الماضية لكن لم تكتمل جاهزيته وخرج من قائمة فريقه الهلال.

تعرض لإصابة جديدة في المفصل أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة والتي حسمها "الزعيم" بهدفين الثلاثاء.

واستبعد دونيس ثمانية لاعبين من القائمة التي حققت لقب "خليجي 27" في تشرين الأول/أكتوبر، وهم همام الهمامي، الحائز على جائزة أفضل لاعب في البطولة، إضافة إلى نواف العقيدي، جهاد ذكري، حسن كادش، ريان حامد، زكريا هوساوي، صالح أبو الشامات، وعلاء آل حجي.

وشهدت القائمة استدعاء سعود عبد الحميد لاعب لونس الفرنسي، ومصعب الجوير الذي أُبعد قبل انطلاق البطولة الخليجية بأيام لأسباب انضباطية بحسب تقارير محلية.

وفي ما يأتي القائمة:

محمد العويس، حامد يوسف، عبد القدوس عطية، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، علي لاجامي، سلطان تنكر، عبدالله الخطيب، نواف بوشل، محمد محزري، سعود عبدالحميد، محمد أبو الشامات، متعب الحربي، فارس عابدي، مصعب الجوير، مختار علي، محمد كنو، زياد الجهني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، عبدالملك العييري، سلطان مندش، محمد القحطاني، مروان الصحفي، محمد الكويكبي، أحمد الغامدي، تركي العمار، عبدالله الحمدان، فراس البريكان، عبدالله آل سالم.

سالم الدوسري منتخب السعودية اليوناني يورجوس دونيس الدوحة كأس آسيا 2027

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