الملاكم الأوزبكي دوسماتوف ينافس على لقب العالم للمحترفين في إسطنبول

يخوض الملاكم الأوزبكي حسن بوي دوسماتوف، المتوج بذهبيتين أولمبيتين، نزالاً أمام الفلبيني رودريك باوتيستا على لقب العالم للمحترفين «IBA.PRO»، يوم 4 ديسمبر المقبل في إسطنبول، ضمن فعاليات اليوم الختامي للنسخة الأولى من كأس رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة.

ويقام النزال من 10 جولات في وزن 52.2 كجم، بصالة سنان أرديم الرياضية، بالتزامن مع المباريات النهائية للبطولة، التي تجمع نخبة من الملاكمين الدوليين.

ويسعى دوسماتوف، المتوج بذهبيتي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وباريس 2024، إلى إضافة لقب عالمي احترافي إلى سجله الحافل بالإنجازات في الملاكمة، فيما يتطلع منافسه الفلبيني باوتيستا إلى انتزاع اللقب.

وتقام النسخة الأولى من كأس رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 4 ديسمبر المقبل، إيذاناً بإطلاق منصة "IBA Elite" الجديدة، التي تهدف إلى الجمع بين ملاكمي الهواة والمحترفين ضمن مسار رياضي موحد.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية للبطولة 3 ملايين دولار، وتشمل المنافسات 12 فئة وزنية للرجال، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على 100 ألف دولار، وصاحب المركز الثاني على 50 ألف دولار، فيما ينال صاحب المركز الثالث 25 ألف دولار.

وتدشن البطولة دورة جديدة للتصنيف العالمي للاتحاد الدولي للملاكمة، إذ تسهم نتائجها في تحديد المتأهلين إلى النسخ المقبلة من كأس رئيس الاتحاد الدولي وبطولات العالم للملاكمة.

ويتزامن اليوم الختامي للبطولة، في 4 ديسمبر، مع انعقاد المنتدى العالمي للملاكمة في إسطنبول، بمشاركة ممثلين عن مجتمع الملاكمة الدولي، على أن يعقد الاتحاد الدولي للملاكمة مؤتمره الانتخابي العادي في 5 ديسمبر.