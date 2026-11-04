أبطال مصر يتألقون في داكار.. وإشادات بالمنظومة الأوليمبية

أشاد سفير جمهورية مصر العربية لدى السنغال السفير محمد صفوت، بالإنجازات التي تحققها البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، موجّهًا تحية تقدير إلى أبطال مصر وبطلاتها الذين يرفعون علم الوطن في المحفل الأولمبي، ومشيدًا بالمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والجهود التي يقودها في بناء منظومة عمل أولمبية احترافية انعكست على أداء البعثة ونتائجها.

وأكد السفير المصري- خلال تصريحاته - أن ما يقدمه اللاعبون واللاعبات يستحق الفخر والاعتزاز، مشيرًا إلى أن الإنجازات المحققة تعكس حجم الجهد المبذول في الإعداد، والروح القتالية التي يتحلى بها أبطال مصر في تمثيل بلادهم بصورة مشرفة أمام العالم.

وخصّ السفير بالتحية البعثة الإدارية والمهندس ياسر إدريس، تقديرًا للجهود المبذولة في تنظيم وإدارة المشاركة المصرية، وتوفير الأجواء الملائمة للأبطال، بما يمنحهم فرصة التركيز الكامل في المنافسات. وأكد أن العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين مختلف عناصر المنظومة يمثلان ركيزة أساسية فيما تحققه الرياضة المصرية من نجاحات في داكار.

ولفت صفوت إلى أن البعثة المصرية تتصدر المشهد على المستويين العربي والإفريقي، وتحقق حضورًا متقدمًا على المستوى العالمي، معربًا عن تفاؤله بقدرة اللاعبين واللاعبات على إضافة المزيد من الميداليات خلال المنافسات المتبقية.

واستعاد السفير لحظة تتويج البطلة سندس سنبل، لاعبة منتخب مصر للووشو كونغ فو، بالميدالية الذهبية، مؤكدًا أنه تابع الإنجاز بنفسه، وأن مشهد صعود البطلة المصرية إلى منصة التتويج ورفع علم مصر كان لحظة استثنائية ملأتها مشاعر الفخر والاعتزاز، بعدما نجحت في كتابة صفحة مضيئة للرياضة المصرية.

وأضاف أن ما يقدمه أبطال البعثة يؤكد امتلاكهم الإرادة والطموح والقدرة على المنافسة، وأن النتائج المحققة حتى الآن تمنح الجماهير المصرية أسبابًا إضافية للتفاؤل بمواصلة رحلة الإنجاز.

وعلى صعيد استضافة السنغال للدورة، أشاد السفير بحجم الاستعدادات التي بذلتها الدولة الشقيقة على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنه موجود في السنغال منذ نحو شهرين، وشاهد عن قرب أعمال تجهيز الملاعب والقرية الأولمبية، إلى جانب التنسيق المتواصل مع السفارات والوفود المشاركة لضمان نجاح الحدث.

ووجّه التحية إلى القيادة السنغالية والشعب السنغالي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معتبرًا أن استضافة أول دورة أولمبية على أرض القارة الإفريقية تمثل محطة مهمة في تاريخ الرياضة الإفريقية، وتؤكد قدرة دول القارة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

واختتم السفير تصريحاته بالتأكيد على اعتزازه بالتواصل المستمر مع أفراد البعثة المصرية، مشيرًا إلى ما لمسه من تفاؤل وثقة في مواصلة حصد الإنجازات، في ظل حالة التنظيم والعمل الجماعي التي تميز المشاركة المصرية، ليجتمع تألق الأبطال داخل ميادين المنافسة مع منظومة إدارية تعمل على تهيئة الطريق أمامهم لرفع راية الوطن.