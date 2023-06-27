وكيل صحة مطروح يتابع أعمال الحجر الصحي بمنفذ السلوم البري

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الحجر الصحي بمنفذ السلوم البري الحدودي.



وتابع "سالم"، الإجراءات الوقائية والاحترازية والخدمات الطبية المقدمة بالمنفذ مشددا على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.



وتأكد وكيل وزارة الصحة من مدى جاهزية المنفذ وتوافر القوى البشرية وجميع مستلزمات التشغيل، وتذليل كافة المعوقات وتعزيز القوى البشرية ودعم المنفذ بالمستلزمات اللازمة والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في استقبال القادمين.



كما تم استعراض مؤشرات العمل ومراجعة السجلات والدفاتر الخاصة بها.



وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استمرار المرور والمتابعة على جميع منافذ الحجر الصحي بالمحافظة وفقا وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في ضوء استقبالها ضيوف المحافظة خلال فترة الإجازات الصيفية وضمان تقديم خدماتها لكافة القادمين والمغادرين من البلاد المصريين وغيرهم.