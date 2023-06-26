عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

محافظ مطروح
محافظ مطروح

بعث  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  بمناسبة  حلول عيد الأضحى المبارك.

صحة مطروح: 96.3% نسبة النجاح في الصف الثالث الثانوي تمريض


وقال محافظ مطروح في البرقية “يُسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة. بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيـد الأضحى المبارك”.

وأضاف اننا نسأل  الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي، فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة.

 

كما بعث محافظ مطروح برقيات تهنئة بهذه المناسبة  للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،  وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،واللواء هشام امنه  وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، وعددا من الوزراء والمحافظين   بهذه المناسبة المباركة داعيا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية والأمة العربية والاسلامية  بالخير  واليمن والبركات.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

حكاية طيار ورحلة حج خطفت قلوب المصريين| كابتن مصر للطيران يكشف كيف خطط لمفاجأة والدته؟!

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

بيان عاجل من السعودية بشأن أعداد الحجاج في مشعر منى

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

ترشيحاتنا

جدول أعمال يوم عرفة خطوة بخطوة..أمامك 24 ساعة انتهز الفرصة لتخرج مغفور الذنب

ركلات الترجيح تحسم المتأهل لنهائي كأس الرابطة بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد

حسام عبدالغفار: مبادرة "100 يوم صحة" تأكيد على اهتمام الرئيس بالمواطن

فيديو مدهش..طفل يتسلل إلى غرفة شقيقه منتصف الليل لهذا السبب

"خدوا بالكم".. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس في العيد

بوتين: منظمو التمرد خانوا الشعب الروسي وأوكرانيا تريد وجود حرب أهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. زوجة طارق العريان تثير الجدل برفقته

عملتي تريند فاشل| القصة الكاملة لأزمة مريهان حسين مع المذيعة مروة صبري

بملابس البيت.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة رفقة كلبها

موقف إنساني لياسمين صبري مع معجب من ذوى الاحتياجات الخاصة

فيديو

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

علاقة المصريين بغرق الغواصة تيتان | حكاية المومياء المنحوسة..فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ