محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وقال محافظ مطروح في البرقية “يُسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة. بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيـد الأضحى المبارك”.

وأضاف اننا نسأل الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي، فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما بعث محافظ مطروح برقيات تهنئة بهذه المناسبة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، وعددا من الوزراء والمحافظين بهذه المناسبة المباركة داعيا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية والأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.