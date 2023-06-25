حملات مكثفة على الشواطئ والفنادق بمطروح

نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح حملات مكثفة ومرورا ميدانيا على الشواطئ والفنادق والمعسكرات السياحية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة لمواطني وزائري المحافظة والتأكيد على تكثيف الاستعدادات لأحكام الرقابة على الشواطئ ومتابعة التزام المعسكرات والفنادق السياحية بالضوابط الصحية وسلامة وجودة المأكولات المقدمة لروادها ومنع أي تجاوزات أو مخالفات حرص على سلامة وصحة مواطني وزائري المحافظة.



وأوضح محمد أنور مديرا عام السياحة أن اللجنة قامت بالمرور الميداني على عدد من الشواطئ والنوادي والمعسكرات والتأكد من مستوى النظافة وتواجد مسئول الشاطئ والتواجد الأمني والإسعاف والتأكد من الالتزام بالتسعيرة المقررة للدخول بكل شاطئ ومع عمل لقاءات مع المصطافين على الشواطئ والتأكد من مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وأضاف أن ذلك يأتي استمرارا لجهود محافظة مطروح في متابعة الحركة السياحية مع بدء موسم الصيف السياحي وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك والإقبال الكبير مع توافد العديد من الزائرين والمصطافين خلال أجازه العيد للاستمتاع بجو وشواطئ مطروح

وبناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الاستعدادات مع التأكد من الجاهزية والاطمئنان على توافر الخدمات بالشواطئ.