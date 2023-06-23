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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزهر مطروح يوضح فضل يوم عرفة وحكم صيامه

ندوة بالنادي الاجتماعي
ندوة بالنادي الاجتماعي

 أوضح الشيخ سامي عبيد ، عضو منظمة خريجي الأزهر بمطروح ، فضل يوم عرفة وحكم صيامه؛ وذلك خلال فعاليات ندوة أقيمت بالنادى الاجتماعى بمدينة مرسى مطروح.

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وأضاف  أنه خير  يوم طلعت فيه الشمس، وهو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة).، وفيه يعتق الله فيه عبيداً من النار .

وأشار "عبيد " أن أفضل الأعمال في ذلك اليوم للحجاج وغير الحجاج، ومنها الدعاء والذكر و الإلحاح في الدعاء، التهليل والتحميد والتكبير و تلاوة القرآن التسبيح والتحميد  والاستغفار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام أعظم عند الله العمل فيهن من أيام العشر، أكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير"، كذلك الصيام  لأن صومه يكفر السنة التي قبله والتي بعده .
 

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