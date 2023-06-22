ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بمطروح

حصل "صدى البلد " على أسماء ضحايا الحادث الذى وقع صباح اليوم الخميس والذى اسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

واستقبلت مستشفى مطروح العام 4 جثث هامدة باسم أحمد ق.ش، 31 سنة ، ومحمد ع.ع، ا 22 سنة ، وحسام ع.م ، 34 سنة ، إيمان م.ا ، 14 سنة .

كما استقبلت المستشفى 3 مصابين فى نفس الحادث وهم حمادة م.ن، 26 سنة ، يعانى كسر في اليد اليسرى والقدم اليمنى، هاني ك.ر 30 سنة ، كسر في الحوض والفخذ اليمنى، وأحمدس.ا 38 سنة ، كسر في العمود الفقري والقدم اليسرى.

وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الوفيات في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمطروح .

كان 4 أشخاص قد لقيوا مصرعهم وأصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مرسي مطروح سيوة، وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى مرسي مطروح العام تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بنمطورح أخطارا بانقلاب بسيارة أجرة ميكروباص بالكيلو 125 طريقا مرسي مطروح سيوة وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.