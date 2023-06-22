محافظ مطروح يعتمد جدول مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف.. تعرف عليه

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، جدول مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2023/2022، والتي تبدأ في الفترة 8 يوليو وحتى 29 يوليو المقبل.



من جانبه، أوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن امتحانات الدور الثانى لكل من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للجميع والسابع والثامن للصم، وكذلك الصف الاول والثاني الإعدادي تبدأ في الفترة من 22 وحتى 26 يوليو المقبل ولمدة 5 أيام، وامتحانات الصف الثالث الإعدادي للجميع من 15 وحتى 19 يوليو المقبل، وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للجميع في الفترة من 22 يوليو وحتى 29 يوليو القادم ولمدة أيام، وبالنسبة لامتحانات الأول والثاني الثانوي الفني في الفترة من 8 يوليو وحتى 19 يوليو المقبل لمدة 11 يوما، على أن تكون امتحانات المستوى الرفيع لمدارس اللغات يوم الأحد 9 يوليو 2023.