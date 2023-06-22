محافظ مطروح يتابع تقديم الإسعافات لضحايا حادث انقلاب ميكروباص بطريق سيوة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس جهود الإسعاف والرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو ١٢٥ طريق سيوة مرسي مطروح وأسفرت عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام.



حيث وجه محافظ مطروح للدكتور مبروك سالم وكيل صحة مطروح بالتوجه على الفور والمتابعة الميدانية لحالات مصابي الحادث بمستشفى مطروح العام ومتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لمصابي الحادث ولتذليل أي عقبات قد تستجد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين مع تيسير إجراءات ٤ حالات وفاة لتسليمهم لذويهم، كذلك جار تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.



يأتي ذلك فور الإبلاغ بحادث انقلاب سيارة ميكروباص وبها عدد ٧ ركاب على طريق مطروح سيوة الكيلو ١٢٥، تم الدفع بسيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات ونقل المصابين وعددهم ٣ مصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقى الخدمات العلاجية اللازمة.



ووجه محافظ مطروح العزاء لأسر ضحايا الحادث، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكيل وزارة الصحة بمطروح يتابع تقديم الاسعافات