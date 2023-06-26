مطروح .. تحديد 400 ساحة ومسجد لصلاة عيد الأضحى المبارك

خصصت مديرية الأوقاف بمطروح عدد 400 ساحة ومسجد وتخصيص خطيب وإمام من الأوقاف لإقامة صلاة عيد الأضحى على مستوى مدن ومراكز المحافظة.



أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح على ضرورة المرور وتوفير التأمين لكل الساحات والمساجد والوقوف على تمام جاهزيتها والاستعدادات لاستقبال المصلين.

واشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقا وحتى السلوم غرب وسيوة جنوبا، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.