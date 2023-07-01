عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مارينا المركزي في مطروح قريبا

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال تفقد المستشفى

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح اليوم السبت خلال مرور مفاجئ مستشفى الضبعة المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

محافظ مطروح يهنى الرئيس السيسي بـ ذكرى ثورة 30 يونيو


تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوي متابع الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.


كما حرصت تفقد أعمال النظافة والتطهير بغرف الكشف والجراحة بالاستقبال مشددا على مسئول النظافة على ضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى.


كما تفقد "سالم" بنك الدم التخزيني بالمستشفى للتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته
كما استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة وأكد علي توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم،واستكمل "سالم" جولته بالمرور على مستشفى مارينا المركزي ومتابعة انتظام سير العمل بها وانضباط الأطقم الطبية وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية في جميع التخصصات وقسم الأشعة ومعمل المستشفى.


كما حرص على تفقد مكان إنشاء قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مارينا المركزي متابعا لأعمال الإنشاء ومشددا على سرعة الانتهاء منها تمهيدا لافتتاح قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مارينا المركزي والذي سيعمل بطاقة استيعابية ٢ماكينة غسيل كلوي.


وقام "سالم" بالمرور على غرفة التحكم المركزية للتنسيق بين مستشفيات مطروح وأمانة المراكز المتخصصة بمطروح والإسكندرية ومقرها مستشفى مارينا المركزي للوقوف ومتابعة سير العمل بالغرفة وتذليل أي عقبات.
 

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات مستشفى مارينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

ترشيحاتنا

سعر الذهب عيار 14 اليوم 2-7-2023

ترامب: بايدن يقودنا إلى حرب عالمية ثالثة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السد العالي حصن مصر المائي المنيع

الأغلى من BMW بالسوق المصري .. M8 2023 اعرف سعرها الآن

أخبار تهمك| تحذير عاجل من الأرصاد.. اكتشاف حقل غاز جديد.. والبنتاجون يحسم جدل المنطاد الصيني

شوط أول سلبي بين منتخب مصر الأولمبي والجابون في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

بعد عصيان إمام عاشور ورفض العودة لناديه|بماذا أغرى الأهلي نجم ميتلاند الدنماركي للتوقيع؟

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ