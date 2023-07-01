افتتاح قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مارينا المركزي في مطروح قريبا

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح اليوم السبت خلال مرور مفاجئ مستشفى الضبعة المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.



تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوي متابع الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.



كما حرصت تفقد أعمال النظافة والتطهير بغرف الكشف والجراحة بالاستقبال مشددا على مسئول النظافة على ضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى.



كما تفقد "سالم" بنك الدم التخزيني بالمستشفى للتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته

كما استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة وأكد علي توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم،واستكمل "سالم" جولته بالمرور على مستشفى مارينا المركزي ومتابعة انتظام سير العمل بها وانضباط الأطقم الطبية وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية في جميع التخصصات وقسم الأشعة ومعمل المستشفى.



كما حرص على تفقد مكان إنشاء قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مارينا المركزي متابعا لأعمال الإنشاء ومشددا على سرعة الانتهاء منها تمهيدا لافتتاح قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مارينا المركزي والذي سيعمل بطاقة استيعابية ٢ماكينة غسيل كلوي.



وقام "سالم" بالمرور على غرفة التحكم المركزية للتنسيق بين مستشفيات مطروح وأمانة المراكز المتخصصة بمطروح والإسكندرية ومقرها مستشفى مارينا المركزي للوقوف ومتابعة سير العمل بالغرفة وتذليل أي عقبات.

