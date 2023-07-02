منح ملاحظي ومراقبي امتحانات الثانوية العامة يوم إجازة بديلا لعملهم اليوم

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بمنح الملاحظين والمراقبين الذين يعملون اليوم الأحد يوما بديلا نظير يوم الاجازة، وفقا للقواعد المعمول بها، وذلك تقديرا لهم.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم لمطروح والذى كان فى استقباله اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ووجه الوزير بالتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق اجابة البابل شيت وورق اجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.