وزير التربية والتعليم يزور مطروح لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023

زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، محافظة مطروح في لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمختلف لجان المحافظة.



وكان في استقبال الوزير، بمقر المحافظة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



واستهل الدكتور رضا حجازي الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



كما حرص الوزير على متابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية بجميع المحافظات.