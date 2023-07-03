وكيل صحة مطروح يشارك في ختام الدورات التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات

اختتمت مديرية الصحة بمطروح اليوم الإثنين برنامجا تدريبيا، على طرق وآليات الإنعاش القلب (CPR)، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة.



وشارك الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة في ختام الدورات التدريبية للفرق الطبية بمستشفيات مطروح والذي عقد على مدار ٤ أيام متتالية، وشارك فيه ١٢٥ من الأطقم الطبية.

وقام الدكتور إبراهيم الشيمي يرافقه فريق مديرية الصحة تحت إشراف الدكتور محمد لطفي مدير إدارة التدريب والمدارس ومس سوسو عضو الإدارة بتدريب الفرق الطبية بمستشفيات الحمام المركزي ومارينا المركزي يوم الجمعة الماضي بقاعة تدريب مستشفى الحمام وتدريب الفريق الطبي بمستشفيات الضبعة المركزي ورأس الحكمة المركزي يوم السبت الماضي بقاعة تدريب مستشفى الضبعة المركزي ثم فرق مستشفيات مطروح العام والأطفال التخصصي والتوليد والصحة الإنجابية والنجيلة المركزي وسيوة المركزي أيام الأحد والإثنين بقاعة تدريب مستشفى التوليد والصحة الإنجابية بمطروح.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، أن هدف الدورة في أربعة أيام إكساب المتدربين من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية معارف ومحاضرات نظرية وعملية حول الإنعاش القلبي الرئوي، وطرق إسعاف الحالات المرضية التنفسية الحرجة، وكيفية التعامل مع الأجهزة والمعدات الخاصة بالإسعاف التنفسي.

وأوضح "سالم" أن الدورة تأتي في إطار اهتمام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإعداد كوادر طبية مؤهلة بكل ما يتعلق بالإنعاش القلبي الرئوي لتكون قادرة على استقبال الحالات المرضية وتقديم الخدمات النوعية لها.

وأشار وكيل وزارة الصحة أن البرنامج استهدف فئتي الأطباء والتمريض بإجمالي عدد (١٢٥) متدربا، لتدريبهم على إسعاف المصابين بأمراض القلب الفجائية كالسكتة القلبية وتوقف القلب، بجانب التركيز على الجانب العملي ومحاكاة عملية التدخل المطلوب لحظة وصول الفريق الطبي إلى المصاب ثم فحص التنفس والنبض والإسعاف عن طريق إنعاش القلب والصدر (CPR) وكذلك أساليب التعامل مع مختلف حالات عدم انتظام دقات القلب وكهرباء القلب، بجانب التدريب على أساليب إدارة الأوضاع الصحية للمرضى مباشرة بعد مرحلة الإنعاش.

كما تضمن البرنامج التدريبي عقد ورش عمل باستخدام نماذج وأجهزة طبية تحاكي الطبيعة البشرية، ويشمل البرنامج التدريبي لإنعاش القلب الرئوي (CPR) استخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وذلك بهدف تأهيل ورفع كفاءة الفئات المستهدفة من البرنامج إكسابهم المهارات العملية اللازمة لمقدمي الرعاية الطبية من أهمية الإنعاش القلبي الرئوي والإزالة المبكرة لرجفان القلب بالإضافة إلى الخطوات الأساسية للإنعاش القلبي الرئوي وإسعاف الاختناق، وتعزيز المهارات الأساسية لمعالجة الحالات الطارئة في الدقائق الأولى لحين وصول الخدمات الطبية الطارئة، حيث تم تدريب المشاركين على كيفية تنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي في حالات توقف القلب المفاجئ.

وقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة الشكر للسادة قيادات الوزارة لدعمهم المستمر وكذا الشكر للأطباء القائمين على تدريب الفرق بالمستشفيات على المجهود الكبير في تدريب كوادر مديرية الصحة بمطروح مما ينعكس بالإيجاب على تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.

وأشار أنه في الفترة القليلة المقبلة سيتم عقد دورات متقدمة لجميع الفرق الطبية على مستوى جميع المراكز دعما من وزارة الصحة والسكان.