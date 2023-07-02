وكيل وزارة الصحة بمطروح يحيل طبيبا للتحقيق

أحال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، طبيب الأطفال بمستشفى الضبعة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه لتغيبه عن العمل بالمستشفى خلال مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة.



وشدد على ضرورة التزام الأطقم الطبية بجدول الأعمال المكلفة تزامنا مع رفع حالة الطوارئ واستقبال المحافظة لأكثر من ٤ ملايين مواطن خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأشاد "سالم" بالعاملين على أعمال الغرفة المركزية للتنسيق بين مستشفيات مطروح وأمانة المراكز المتخصصة مثنيا على جهودهم في التنسيق بين المستشفيات وتقديم خدمة طبية أفضل لأهال وزائري مطروح.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.