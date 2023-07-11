وكيل مطروح يتابع تقديم الخدمات لحملة 100 يوم صحة| تفاصيل

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال مرور مفاجئ مركز السنوسية الطبي التابع للإدارة الصحية بمطروح للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالمركز تزامنا مع زيادة المترددين على المحافظة خلال موسم الصيف وكذا الاطمئنان على تنفيذ حملة ١٠٠ يوم صحة بالمراكز الثابتة وعددها ٢٤ منفذا على مستوى المحافظة.



حيث تفقد خدمات الاستقبال والطوارئ، وعيادة الأسنان المسائية وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم والأمصال.



وتفقد خدمات مبادرة ١٠٠ يوم صحة وتابع مؤشرات تقديم خدمات مبادرة فخامة رئيس الجمهورية" ١٠٠ يوم صحة "حيث قدمت المبادرة آخر ثلاثة أيام ٢٦ خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. وعدد ٩ خدمات ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة وخدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا- القولون- الرئة- عنق الرحم) بملء عدد ٣٣ استمارة استبيان وتم تحويل حالة واحدة إلى مستشفى الإحالة لعمل أشعة مقطعية على الرئة بالمجان وتحويل عدد ٦ حالات لمستشفى مطروح العام لعمل الفحوصات اللازمة لسرطان القولون وتحويل عدد ٥ حالات إلى مستشفى مطروح العام لإجراء الفحوصات اللازمة لسرطان البروستاتا.



ووجه سالم بضرورة تسهيل إجراءات تحويل الحالات إلى مستشفيات الإحالة بالمحافظة لإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى وذويهم.



كما حرص سالم على متابعة مؤشرات عيادة الأسنان المسائية بالمركز حيث بلغ عدد المترددين فى آخر ثلاثة أيام ٢٠ حالة.



ووجه" سالم "بتكثيف عمل فرق التثقيف الصحى والرائدات الريفيات لزيادة أعداد المترددين المستفيدين من الخدمات المجانية لحملة ١٠٠ يوم صحة وكذلك تكثيف الدعاية الاعلامية لعمل العيادات المسائية للاسنان بالمنطقة المحيطة للمركز لزيادة أعداد المستفيدين بها.

كما وجه لمديرة المركز للعمل على رفع مستوى النظافة من خلال متابعة أعمال شركة النظافة باستمرار.



‏كما وجه" سالم "بتكثيف المتابعة الاشرافية من الإدارات المعنية بالمديرية على جميع الأعمال والخدمات التى تؤدى بالمركز ومراجعة مؤشرات الأداء والعرض على وكيل الوزارة خلال ٣ أيام.



وفى نهاية المرور أكد" سالم "على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي، ومؤكدا علي أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.