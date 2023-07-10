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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدينة مطروح تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج بالشواطئ المفتوحة

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح

حذر مركز ومدينة مرسي مطروح المصطافين وزائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة بسبب ارتفاع الأمواج بالشواطئ المفتوحة .

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وحدد مجلس مرسي مطروح الشواطئ الخطر النزول بها وهي عجيبة وام الرخم والابيض والشواطيء الجديدة على طول كورنيش الابيض ومينا حشيش والرميلة ، وفقًا للمرور اليومي والتأكد من حالة وموج البحر ، وبيانات الارصاد الجوية ، وذلك من خلال لجنة الشواطئ المشكلة برئاسة  رئيس مدينة مرسي مطروح ونواب رئيس المدينة والادارات المعنية بمجلس المدينة. 
وأعلن عمرو عبد  المجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه يمكن لرواد المدينة الاستمتاع بممارسة السباحة ونزول الشواطئ الآمنة وهي روميل والليدو والعوام والفيروز، والتأكيد علي الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ ورجال شركة الانقاذ التي تتابع الحالة العامة يومياً وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ ، حفاظا علي أرواح الجميع .
وأكد أن اللواء حالد شعيب محافظ مطروح يتابع أولا بأول حالة البحر والشواطئ والتشديد علي مستأجرى الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم السماح بنزول المصطافين وكل المترددين علي البحر خاصة في فترة النوات، إضافة إلي أصدر  تعليماته لرؤساء الشواطئ ورجال الانقاذ بالمتابعة الميدانية علي البحر لضمان عدم نزول فرد للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة .

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