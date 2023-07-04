محافظ ورئيس جامعة مطروح يحضران مناقشة رسالة دكتوراة لمدير إعلام هيئة الاستعلامات

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح اليوم الثلاثاء على حضورمناقشة رسالة الدكتوراة لأم العز بريك صالح سليمان مديرة إدارة إعلام مطروح بالهيئة العامة للاستعلامات في التربية للطفولة المبكرة، وذلك بعنوان فاعلية برنامج قائم على استخدام وسائل الإعلام في تنمية مهارات ما وراء المعرفة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بحضور الدكتور أحمد يحيى رئيس الادارة المركزية للتدريب بالهيئة العامة للاستعلامات والدكتورة سهى امين عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعه مطروح، وعدد من عمد ومشايخ مطروح ومديري عدد من المديريات والقطاعات والإعلاميين ومراسلى الصحف بالمحافظة.

وجه محافظ مطروح التهنئة للباحثة متمنيا لها التوفيق والنجاح ،وكذلك الشكر للمشرفين على الرسالة و لأعضاء لجنة المناقشة والتحكيم ،ومشيدا بإجتهاد الدكتورة أم العز بريك مدير ادارة إعلام الهيئة العامة للاستعلامات بمطروح.وحصولها على درجة الدكتوراة بما تضيفه الدراسة الأكاديمية للمجال العملى والوظيفى مع تقديم كل الدعم والرعاية كنموذج ايجابى ومشرف لابناء مطروح ،وافتخار المحافظة بابنتها مع التميز العلمى للعديد من سيدات مطروح متمنيا لهن كل التوفيق.

ناقش الباحثة كلا من الاستاذ الدكتور حسن محمد استاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام السابق كلية الإعلام جامعة السويس، والاستاذ الدكتور طه نجم استاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية والاستاذ الدكتور عادل البنا استاذ علم النفس التربية رئيس قسم علم النفس والعميد الأسبق لكلية التربية جامعة دمنهور ،والاستاذ الدكتور ابراهيم زكى الصاوى استاذ التربية الحركية وعميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة اسكندرية.