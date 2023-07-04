بعد ثورة 30 يونيو.. مشروعات عملاقة في مطروح تدفعها للتنمية

عانت محافظة مطروح سنوات طويلة من التهميش وانعدام المشروعات القومية بها بالاضافة الى تهالك الطرق التى تربط مدنها وتربطها بالمحافظات الاخرى .

وبعد ثورة 30 يونيو وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حظيت محافظة مطروح، باهتمام كبير خلال الاعوام السابقة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبري بها، حيث شهدت محافظة مطروح بعد الثورة العديد من أعمال التطوير وإنشاء المشروعات الكبرى العملاقة، والتى حولت محافظة مطروح لتصبح قاطرة التنمية بمصر.

مدينة العلمين الجديدة

وتعد العلمين الجديدة أحد أكبر المشروعات القومية الكبرى بمصر والتي تقع داخل الحدود الإدارية لمحافظة مطروح، وهى إحدى خطوات مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، والذى يسعى الى إقامة مجتمعات عمرانية على أحدث مستوى لاستيعاب الزيادة السكانية وجذب السكان من الوادى والدلتا بما يقدر بـ34 مليون نسمة حتى عام 2052، وذلك بامتداد الساحل الشمالى كله بطول 450 كيلومترا وبعمق 70 كيلومترا مع الاستغلال الأمثل لجميع الموارد من خلال رؤية مستقبلية جادة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة بما يحقق تنمية مستدامة لمصر.

وروعى في تخطيط المدينة ان تكون نموذجًا للمدن الساحلية المصرية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسًا اقتصاديًا قويًا كما تم إنشاؤها مركز للحكومة لاستغلاله في موسم الصيف.

وتضم مدينة العلمين 3 شرائح "السياحية - السكنية – التاريخية - الأثرية".

ميناء النجيلة

مازال العمل جاريا خلال عام الماضي والحالي لإنشاء ميناء جرجوب بمدينة النجيلة بمعدلات سريعة جدا، والذي يعد أحد المشاريع الكبرى لتنمية محافظة مطروح والقطاع الغربي لمصر.

ويهدف المشروع لإقامة تجمعات عمرانية كبرى، فضلًا عن منطقة صناعية ولوجستية، وكذلك العمل على النهوض بالمنطقة مع العالم العربي وفتح مجالات الاستثمار والاقتصاد بشكل كبير، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل لقاطني مدن غرب مصر السلوم وبراني والنجيلة، خاصة مع عدم وجود مصدر رزق ثابت لها.

المحطة النووية بالضبعة

رغم أكثر من نصف قرن من التأرجح، في القرار المتعلق بإدخال الطاقة النووية إلى مصر، إلا أن المشروع لم يتم حسمه فعليًا إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فترته الرئاسية الأولى، مما يعد إنجازًا كبيرًا لإدخال التكنولوجيا النووية إلى البلاد والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وبدأ الحلم المصري الذي دام طويلا فى التحقيق على أرض الواقع منذ يوم 11 ديسمبر 2017 بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي فى القاهرة، حيث تم توقيع مجموعة من الوثائق حول بناء أول محطة للطاقة النووية فى مصر بالضبعة وهى المنطقة التى سيتم إنشاء المحطة النووية فيها.

ويجري بمدينة الضبعة عن طريق إحدى الشركات الروسية خطوات تنفيذ أول محطة نووية مصرية، والتي سيتم إنشاؤها على أحدث الأسس القياسية الروسية فى هذا المجال، مما يسد الاحتياجات المتزایدة من الطاقة الكهربائیة، بالإضافة إلى مساهمتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة من البترول والغاز الطبیعي اللذين يتم استخدامهما كمادة خام لا بدیل عنها في الصناعات البتروكیمیائیة والأسمدة.

محطة تحلية الرميلة

تم إنشاء محطات الرميلة 1و2و3 لحل مشكلة نقص المياه بمدينة مرسى مطروح خاصة خلال موسم الصيف. وجارى انشاء الرمية 4

شبكة طرق

شهدت محافظة مطروح العديد من اعمال التطوير فى الطرق والبنية التحتية مثل محور التنمية روض الفرج الضبعة تطوير طريق مرسي مطروح اسكندرية ومرسي مطروح السلوم ومرسي مطروح سيوة



العلمين الجديدة