عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمطروح ويشدد على طمأنة الطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في مطروح اليوم

في إطار زيارته لمحافظة مطروح، اليوم الأحد، لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة بالإضافة لعدد من استراحات المعلمين.

ورافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  خلال الزيارة التفقدية عمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سير امتحان الثانوية العامة بالمحافظة، بلجنة مدرسة الشهيد محمد نجا سعد الثانوية بنات التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية؛ وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادتى الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

كما تأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجه الوزير أيضا السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  والمحافظ لجنة مدرسة الشهيد النقيب مصطفى أمين هيبه الثانوية بنين التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية، حيث اطمأن الوزير  على مستوى أداء الطلاب فى الامتحان، موجها السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  على أن الوزارة تواجه أى عملية غش إلكترونى بحزم شديد، وإحالة أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظى اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

وخلال تفقده لجان المدرستين، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أنه وجه بمنح السادة العاملين بلجان سير الامتحان يوم مكافأة زيادة على عدد الأيام المحددة لهذا اليوم: وذلك نظرا لأن اليوم الأحد الموافق 2/7/2023 يعتبر يوم إجازة رسمية، ونظرًا لاستمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  والمحافظ استراحات المراقبين والملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة بمجمع مدارس عادل الصفتى، حيث اطمأن الوزير على توفير جميع الإمكانيات لهم بالاستراحات الخاصة، وتجهيزها بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الاول بمحافظة مطروح ٢٦٢٨ طالب من بينهم ١٠٩٦ طالبا بالشعبة الأدبية و١٥٣٢ طالبا بالشعبة العلمية من خلال ١٣ لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، كما تم توفير ١٦ استراحة للمراقبين والملاحظين بالمحافظة لتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة وزير التربية والتعليم التربية والتعليم رضا حجازى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

مينفعش يتقال كلام زي ده .. شذى تشن هجوما على صديقها عمرو مصطفى

جاري الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

جهز ورقك بسرعة| فرصة متتعوضش.. الإسكان تطرح شقق بالتقسيط

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023

ترشيحاتنا

دموع وانهيارات.. ردود فعل طلاب الثانوية العامة عن امتحاني الفيزياء والتاريخ| شاهد

بعد توقف توريد القمح خلال العيد.. الفلاحين تستئنف الاستلام اليوم

رسميا.. حمدي فتحي ينضم إلى الوكرة القطري

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

يعرض آلات موسيقية للبيع.. ضبط شخص ينصب على المواطنين عبر فيسبوك

الزمالك يدرس وبيراميدز يتراجع عن ضم أشرف بنشرقي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذيعة شهيرة تفقد النطق.. تعرف على الآثار السلبية للزعل

نفسي أموت هنا.. أخر ما نطق به الحاج المصري على عرفات قبل وفاته

شروط الجزيرة الاماراتي تبعد بن شرقي عن الزمالك.. وما قاله مشرف الكرة

رغم فوائدها العديدة.. دراسة حديثة تعرض الآثار الجانبية لتناول الطماطم

فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين تونسية بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلون الألفاظ على الهواء.. فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ