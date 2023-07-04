وكيل تعليم مطروح: غرفة العمليات الرئيسية تتابع لحظيا تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مسار امتحانات الشهادة الثانوية العامة في يومها السابع، حيث أدى 151 طالبا بالقسم العلمي (رياضة) الامتحان في فرع الاستاتيكا فترة واحدة لمدة ساعتين فقط، وذلك خلال ترؤسه غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، ورئيس اللجنة الثلاثية وأعضاء الغرفة.



وتابع وكيل الوزارة من خلال التواصل المباشر مع رؤساء اللجان الثلاثة عشر بأنحاء المحافظة قبل انطلاق الامتحان إجراءات تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات والالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الوزارة بشأن فتح اللجان في الثامنة والربع صباحا.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع لحظيا تفاصيل امتحانات الثانوية العامة بجميع اللجان مع التواصل الفوري مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات وبالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لتذليل أي عقبات على الفور.

وأوضح شحاتة أنه تابع منذ فجر اليوم عملية خروج صناديق الأسئلة من مراكز التوزيع إلى مقار لجان الامتحان والالتزام بخطة الإجراءات التأمينية المحكمة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح.