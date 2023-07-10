وكيل تعليم مطروح يعتمد نتيجة مسابقة المشروع الوطني للقراءة

اعتمد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح نتائج التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة على مستوى المحافظة.



وأوضح وكيل الوزارة أن التصفيات تم تنظيمها طبقا لمصفوفة المشروع الوطني للقراءة للطالب المثقف وتشمل تنوع مجالات الكتب بكافة نوعياتها الثقافية والفنية والاجتماعية وغيرها.



وأشار أن المشروع الوطني للقراءة يهدف إلى تمكين الأجيال الحالية والقادمة من إدراك مفاتيح الإبداع والابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، واستغلال أوقات الفراغ بطريقة تربوية صحيحة.



يذكر أن كافة الإدارات التعليمية شاركت بفعاليات تصفيات المشروع الوطني المعرفي وسط تنافس ثقافي شريف تحت إشراف توجيه عام المكتبات وإشراف عام للشئون التنفيذية.