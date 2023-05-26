توقيع الكشف على 470 مواطنا في قافلة الدعم الطبي بمستشفى سيوة المركزي

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أن قافلة الدعم الطبي والعلاجي المجانية اختتمت أعمالها بمستشفى سيوة المركزي مساء الخميس والتي نظمتها مديرية الصحة بمحافظة مطروح لتقديم الخدمات الطبية لأهالي مدينة سيوة والقرى المجاورة، وفق توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة. وتلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.



وأوضح "سالم" أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالي مدينة سيوة والقرى المجاورة لها، حرصا على الاستفادة بالخدمات الطبية المتميزة والتي شملت عدة تخصصات طبية منها: الباطنة العامة والكلى، الجراحة العامة، جراحة العظام، وطب الأطفال وحديثي الولادة. بجانب معمل التحاليل الطبية والأشعة بمختلف أنواعها بمستشفى سيوة. وقد استفاد منها عدد (470) مريض.

وأشار "سالم" إلى أن توجيهات القيادة السياسية التخفيف عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، من أبرزها، الجانب الصحي،

حيث تعمل مديرية الصحة على إطلاق العديد من القوافل الطبية في المراكز المختلفة، من أجل تقديم الخدمة الصحية المجانية لائقة للمواطنين. مع إعطاء واحة سيوة أولوية خاصة خلال تنفيذ قوافل الدعم الطبي والعلاجي مؤكدا استمرارا سلسة القوافل التي تطلقها صحة مطروح على مستوى المحافظة.

وقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة الشكر لجميع الفرق الطبية من السادة الأطباء والتمريض المشاركين في أعمال القافلة والفريق الإداري وجميع المشاركين من فريق العمل بمستشفى سيوة المركزي وعلى رأسهم الدكتور محمود حبيب مدير المستشفى.