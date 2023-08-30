عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح: فرش وتجهيز وحدة غزالة بمدينة الضبعة

فرش الوحدة الصحية
فرش الوحدة الصحية بقرية غزالة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، عن بدء فرش وتجهيز وحدة غزالة الصحية التابعة لإدارة الضبعة الصحية، استعدادا لافتتاحها، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي من أبناء المنطقة والقرى المجاورة لها.

تحصين 70 ألف رأس من أغنام البرقي فى مطروح

تعليم مطروح يبحث مع مؤسسة مصر الخير دعم المدارس بالمناطق الصحراوية


وقد سالم الشكر لكل من ساهم  لإتمام عملية الفرش التجهيز استعدادا للتشغيل التجريبي وتمهيدا للافتتاح الرسمي للوحدة.
وأشار أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على التيسير علي المواطنين وتوفير الخدمات والرعاية لمختلف فئات المجتمع وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتخفيف العبء عن المرضى وخاصة المناطق النائية والأولى بالرعاية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجراء عاجل من اتحاد جدة لحسم صفقة محمد صلاح

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

بعد عزل بونجو.. من سيكون الرئيس الانتقالي في الجابون؟

الخارجية: نناشد الجالية المصرية في الجابون تجنب مناطق التوتر وتوخي الحذر

أول فيديو للواقعة| كيف قتلت فاشينيستا الكويت اثنين في لحظة ؟

بسبب قرارات زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا قريبا

قرار عاجل ضد المتهم باختلاس أموال مجموعة أمريكانا

الدخول مجانا.. متحف الإسكندرية القومي يحتفل بمرور 20 عاما على افتتاحه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألوان مبهجة.. بشرى تستعرض جمالها بهذا الفستان| شاهد

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

على البحر.. هاجر أحمد تتألق رفقة زوجها| شاهد

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

فيديو

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ