صحة مطروح: فرش وتجهيز وحدة غزالة بمدينة الضبعة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، عن بدء فرش وتجهيز وحدة غزالة الصحية التابعة لإدارة الضبعة الصحية، استعدادا لافتتاحها، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي من أبناء المنطقة والقرى المجاورة لها.



وقد سالم الشكر لكل من ساهم لإتمام عملية الفرش التجهيز استعدادا للتشغيل التجريبي وتمهيدا للافتتاح الرسمي للوحدة.

وأشار أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على التيسير علي المواطنين وتوفير الخدمات والرعاية لمختلف فئات المجتمع وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتخفيف العبء عن المرضى وخاصة المناطق النائية والأولى بالرعاية.