تعليم مطروح يبحث مع مؤسسة مصر الخير دعم المدارس بالمناطق الصحراوية

اجتمع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مع علاء صادق مسئول التعليم بمؤسسة مصر الخير وعلاء عافية مسئول المؤسسة بالمحافظة بمقر ديوان عام المديرية بحضور مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية وثروت المهدي مدير إدارة التعليم الابتدائي وإيهاب أنور مدير إدارة المشاركة المجتمعية وممتثل زايد مدير إدارة التعليم المجتمعي وتامر عزت مدير إدارة التعليم الإعدادي وذلك لمناقشة أطر وآليات التعاون المشترك بين تعليم مطروح والمؤسسة الاجتماعية.



وأوضح مدير المديرية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدعم المقدم من مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لعدد من المدارس المتواجدة بالمناطق الصحراوية حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بدعم منظومة العمل بمدرسة القلب الكبير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة مطروح التعليمية بالأدوات التكنولوجية المكونة من ١٣ سبورة ذكية و١٣ جهازا لاب توب كذلك التجهيزات اللوجيستية الخاصة بالأثاث المدرسي

ووجه شحاتة خلال الاجتماع مدير إدارة مطروح ومسئولي التطوير والمخازن بسرعة الانتهاء من استكمال معدلات أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالمدرسة كذلك كافة النواحي الفنية والإدارية والمخزنية الخاصة بالدعم المقدم من المؤسسة تمهيدا لافتتاح المدرسة ودخولها الخدمة بداية العام الدراسي الجديد.



وفي ختام الاجتماع رحب وكيل الوزارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الداعمة مؤكدا أن مطروح بها عديد من المؤسسات التربوية التي يتوفر بها بيئة تعليمية جيدة.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتفعيل آفاق التعاون مع مؤسسات العمل المدني وتفعيل ثقافة المشاركة المجتمعية داخل المنظومة التربوية للمساهمة الإيجابية في تحقيق عملية تعليمية متكاملة بمدارس المحافظة.