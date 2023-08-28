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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولات مفاجئة وتسليم الكتب للمدارس .. اعرف استعدادات مطروح لبدء العام الجديد

تعليم مطروح خلال
تعليم مطروح خلال الاجتماع

 

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعاً موسعاً لمتابعة ومناقشة الاستعدادات لانطلاق الدراسة بداية أكتوبر القادم بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية وهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ومديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية ومسئولي المتابعة والتوجيه المالي والإداري والتخطيط الاستراتيجي والتخطيط واللامركزية .

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واكد وكيل الوزارة على أهمية المرحلة الحالية  وضرورة التحلي بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية ومواصلة  الاستعدادات الجادة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى والحرص الكامل علي توفير كافة الأجواء الصحية والأمنة لأبنائنا الطلاب والمعلمين وتطبيق كافة معايير واشتراطات  الصحة والأمان والسلامة المهنية من خلال تفعيل أدوار اللجان الفرعية الخاصة بهذا الشأن في الإدارات التعليمية وكذلك في المديرية بالإضافة إلي لجان المتابعه  والتوجيه المالي مشددا على المتابعة الدورية والمستمرة علي كافة المنشآت التعليمية لتقييم كافة جوانب العملية التعليمية وتدعيم الإيجابيات والوقوف علي السلبيات ومعالجتها فوراً  .

واضاف شحاته أنه خلال المرحلة القادمة  سيقوم بجولات متابعة ميدانية مفاجئة لكافة الإدارات التعليمية لرصد وتقييم مدى  جاهزية المدارس وتحديد كافة العقبات التي تواجه منظومة  العمل في المدارس وحلها فوراً  موجهاً مديري الإدارات التعليمية بتفعيل خطط  المتابعة للاطمئنان المستمر علي حسن سير العمل وانضباطه.

وأكد وكيل الوزارة مجدداً ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع مجالس الأمناء و تفعيل أدوارهم في سبيل المساهمة فى حل  المشاكل التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة وذلك وفق آليات العمل والقواعد و القرارات المنظمة مشيراً إلي ضرورة استثمار كافة الآمكانات  المتاحة وتوظيفها بشكل أمثل لتحقيق عام دراسي زاخر بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية .

وبالنسبة للكتب المدرسيه فقد وجه مدير تعليم مطروح بسرعة الإنتهاء من تسلم المديرية لكافة المخصصات من الكتب المدرسية  قبل بدء العام الدراسى بوقت كافى و الانتهاء من توزيعها على كافة الادارات التعليميه .

وأكد مدير تعليم مطروح خلال الإجتماع ضرورة تفعيل خطة  الأنشطة التربوية بمدارس المحافظة لاكتشاف وصقل المواهب وتنمية مهاراتهم في كافة المجالات موجهاً مدير عام الشؤون التنفيذية باشتراك الطلاب فى كافة المناسبات  والانشطه التى تنظمها المحافظة  و كذا الاشتراك فى كافة المسابقات الوزارية التى تنظمها الوزارة للارتقاء بمستوى الطلاب فى الأنشطة. 

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