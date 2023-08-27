جوهرة الصحراء.. تجربة سياحية غير مسبوقة ومناطق خلابة بواحة سيوة.. شاهد

واحة سيوة هي مدينة وواحة مصرية في الصحراء الغربية، تبعد حوالي 300 كم عن ساحل البحر المتوسط إلى الجنوب الغربي من مرسى مطروح، وتتبع محافظة مطروح.



تمتلك واحة سيوة العديد من المقومات الطبيعية والأثرية والآبار والعيون التي تستخدم لأغراض الري والشرب وتعبئة المياه الطبيعية والعلاج، مما جعلها من أكبر المناطق السياحية جذبا للسياحة.



التسمية



يقول على بكر من أهالي سيوة إن سيوة تعد من أهم الواحات والمدن المصرية الجاذبة للسياحة والتي تمتلك العديد من المقومات الطبيعية والأثرية مضيفا أن البعض يرجع أن اسم سيوة جاء من كلمة « سيخط أما» وتعني أرض النخيل، وسميت «بواحة آمون» حتى عهد البطالمة.



طابع بنائي مميز

وأشار إلى أن سيوة لها طابع خاص ومميز حيث تبنى المنازل بحجر الكرشيف الذي يتكون من الملح والرمال الناعمة المختلطة بالطين، وتصنع الأبواب والنوافذ من أخشاب شجر الزيتون والنخيل.



مقومات سياحية بسيوة

وأكد أن سيوة يوجد بها عدة أماكن أثرية مثل معبد آمون، ومقابر جبل الموتى، ومقبرة سي آمون ومقبرة التمساح. بالإضافة إلى إعلان بها محمية طبيعية تبلغ مساحتها 7800 كم، تضم عدة أنواع لأشكال الحياة الحيوانية والنباتية.



زيارة الإسكندر الأكبر

وأضاف أن الإسكندر الأكبر مصر زار معبد آمون بسيوة واصطحبه الكاهن الأكبر إلى قدس الأقداس وهي حجرة مظلمة لا يدخلها إلا الكاهن الأكبر والملك.



السياحة العلاجية

تشتهر سيوة بالسياحة العلاجية حيث يتوفر برمالها العناصر الطبيعية الصالحة لأغراض الطب البديل بمنطقة الدكرور والتي تعالج العديد من الأمراض الجلدية والروماتيزمية كما تعتبر رحلات السفاري باستخدام سيارات الدفع الرباعي من الرحلات المحببة لزائري الواحة.



زراعات سيوة

وتتمتع واحة سيوة بمناخ معتدل طوال فصل الشتاء، وتنخفض عن مستوى البحر ب18 مترا، ما يجعل مياهها الجوفية قريبة ويسهل الانتفاع بها، والتي يقوم عليها زراعة النخيل وشجر الزيتون التي تنتج تمور وزيتون من الأجود في مصر.



200 عين

رغم وقوع «سيوة» وسط الصحراء إلا أن المياه العذبة تنتشر في أرجائها في صورة عدد كبير من الآبار والعيون، يصل إلى 200 عين ي تستخدم لأغراض الري والشرب وتعبئة المياه الطبيعية والعلاج، ويختلف مقدار مياهها من بئر لآخر، وتتجمع أحيانا في منطقة واحدة، ومنها الساخن والبارد والحلو والمالح بالإضافة إلى العيون الكبريتية، ومن تلك العيون عين تجزرت ، عين الدكرور ، عين قوريشت، عين الحمام، عين طاموسة ، عين خميسة ، عين الجربة، عين الشفاء، عين مشندت، وعين كيلو باترا : وعين فطناس : وعين واحد: وعين كيغار.



4 بحيرات

يوجد بواحة سيوة أربع بحيرات رئيسية هي، بحيرة الزيتون وبحيرة أغورمي أو المعاصر، وبحيرة سيوة وبحيرة المراقي غرب الواحة وبحيرة طغاغين وبحيرة الأوسط وبحيرة شياطة .

مناطق سياحية بسيوة