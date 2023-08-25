مصرع الأب والأم .. أسرة كاملة تتعرض لحادث على طريق مطروح

لقي رجل وزوجته مصرعهما وأصيب أبناؤهم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي طريق إسكندرية- مطروح الساحلي، أثناء توجههم لمطروح لقضاء إجازة المصيف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.



تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بتعرض سيارة ملاكي للانقلاب بالكيلو 70 طريق مطروح إسكندرية الساحلي وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة جثتين لرجل وزوجته بالاضافة إلى 2 مصابين عما أولادهما الاثنين.

تم تحرير المحضر اللازم تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب حيال الواقعة.

