لجنة للمرور على الوحدات الصحية والمستشفيات بمدينة الحمام

كلف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح لجنة مكبرة للمرور على مستشفى الحمام المركزي والإدارة الصحية بالحمام لمتابعة سجلات انتظام الفرق الطبية بالمستشفى وتواجد الفرق الطبية على رأس العمل وفق جداول التشغيل وكذلك انتظام سير العمل بالعيادات الصباحية.



وقامت الدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة المستشفيات والدكتور عصام عبد السميع عضو هيئة التأمين الصحى وذكية رشوان مدير إدارة التمريض بالتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته. ومتابعة سجلات انتظام الفرق الطبية بالمستشفى وتواجد الفرق الطبية على رأس العمل وفق جداول التشغيل وكذلك انتظام سير العمل بالعيادات الصباحية ومتابعة وحدة العناية المركزة والطوارئ والقسم الداخلى بالمستشفى.

وقامت الدكتورة مروة عبد المنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمرور على الإدارة الصحية بالحمام لمتابعة سير العمل ومدى انتظام وتواجد الطواقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية والطعوم والأمصال والألبان ومتابعة تقديم خدمات مبادرة فخامة رئيس الجمهورية 100يوم صحة.



وأشاد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية بالمستشفيات وحثهم على تسخير كافة الإمكانات الطبية لتوفير كل سبل الراحة لجميع المترددين والاستمرار في تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة للمرضى خلال رحلة مرضهم وترددهم على جميع مستشفيات المحافظة مع ضرورة تكاتف كافة الجهود الرامية لخدمة المرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.