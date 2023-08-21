بشاير الخير.. بدء موسم عصر الزيتون بمطروح وسيوة وفوائده تبدأ من الشجرة

يعد الزيتون أحد أهم الزراعات التي تنتجها محافظة مطروح سواء للتخليل بواحة سيوة أو العصر بمرسي مطروح وسيوة وذلك لأنه يمثل أحد أهم المنتجات الزراعية جودة بمصر.

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وتعد صحراء مطروح بيئة مناسبة لزراعة الزيتون خاصة مع ما تمتلكه محافظة مطروح من إنتاج زراعي مميز يميزها عن غيرها من محافظات مصر خاصة مع اعتمادها على مياه الأمطار بالاضافة إلى المياه الجوفية بسيوة.



يقول على صابر إن مطروح تتميز بإنتاج زيتون متميز سواء للعصر أو للتخليل والذي يتهافت عليه الأهالي وزوار المحافظة مضيفا أن زيت الزيتون بمطروح يتميز أن الحموضة به أقل من 0.8 مما يميزه عن غيره من زراعات الزيتون الأخرى بمحافظات مصر.



وأضاف أن مراحل العصر تبدأ بجمع الثمار ويكون في أقفاص بلاستيك للحفاظ على الزيتون من التخمر مشيرا إلى أنه يحب أن يكون الجمع في نفس يوم العصر حتى يتم إنتاج زيت زيتون بكر ممتاز حموضة أقل من ثمانية من عشرة.



وأوضح بالنسبة لمراحل عصر الزيتون تبدأ بوصول الزيتون في أقفاص أو برانيك بلاستيك لحسن تهوية الزيتون لتبدأ عملية التنظيف من الأوراق والعيدان والحجارة وبعدها يتم غسل الزيتون وعصره في طحن على البارد بعد كده بمكبسه على البارد مضيفا يتم أخذ المستخلص بعد كبس الزيتون يتم فرزه من الزيت والمياه ويليها عملية الترقيد بنزع الشوائب من الزيت بعد كده يدخل على عبوات ستانلي لحفظ زيت الزيتون طول السنة.



وعن أهم أنواع الزيتون بمطروح السملالي والكرتينة والكورناتى والذي يعد من أفضل أنواع زيت الزيتون.



فوائد زيت الزيتون

أكد على صابر أن زيت الزيتون هو غذاء ودواء مضيفا أنه يتميز بطعم مميز يمكن تناوله مع العديد من الوجبات كما يتميز أيضا أنه دواء وكصيدلية لعلاج الأمراض نظرا لفوائده الطبية المتعددة حيث يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض كما أنه يعمل على تقوية المناعة ومقاومة الفيروسات وعلاج أمراض العظام والجهاز الهضمي والوقاية من الكوليسترول والسمنة.



إقبال كبير من زوار مطروح

وأشار على صابر. إن زوار المحافظة يحرصون على شراء كميات كبيرة من الزيتون وزيت الزيتون إما للاستخدام المنزلي أو كهدايا نظرا لأن محصول الزيتون أحد أهم المنتجات التي تشتهر بها محافظة مطروح ويتميز بجودته العالية.