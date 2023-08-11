أسماء أسرة كاملة ضحايا حادث مروري على طريق مطروح - الإسكندرية

حصل "صدى البلد" على اسماء ضحايا الحادث الذى وقع بعد ظهر اليوم الجمعة اثر اصطدام سيارة ملاكى برصيف طريق مطروح اسكندرية الساحلى وأسفر عن مصرع رضيع وإصابة والديها وشقيه.



استقبل مستشفى راس الحكمة جثة هامدة باسم يوسف ا. ع سنة ونصف القاهرة بالضافة الى اصبة والده

احمد ع. ص 40 سنة القاهرة كدمات وسحجات وجرح قطعي بالراس ووالدته هند ع. ا 35 سنة القاهرة كدمات وسحجات وشقيه مالكا. ع 6 سنوات القاهرة كدمات وسحجات



تم تحرير المحضر اللازم واتلجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة بالرصيف بالكيلو 90 طريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.