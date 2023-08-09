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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وادى الرمل بمطروح السوق الرئيسي لأفضل الأغنام بمصر

اغنام البرقى بمطروح
اغنام البرقى بمطروح

 

يعد سواق الأغنام بوادي الرمل بمدينة مرسي مطروح إحدى أهم أسواق الأغنام والتي يقصدها أبناء مطروح وزوارها لشراء أغنام البرقي التي تعد من أشهر سلالات الأغنام التي تشتهر بها محافظة مطروح والتي تلقى قبولا كبيرا في الأسواق المحلية والعربية.

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ولا تقتصر عمليات البيع لقاطني مدينة مرسي مطروح بل يقصد السوق التجار من جميع مدن مطروح لعرض أغناهم والتي تعتمد على المراعى الطبيعية في الصحراء.
كاميرا صدى البلد تجولت داخل أسواق الاغنام بمنطقة وأدى الرمل بمدينة مرسي مطروح لرصد حركة الشراء والبيع والتي أظهرت ضعف عمليات البيع والشراء داخل السوق على الرغم من أهمية السوق
ويرجع تجار مطروح أسباب ضعف عمليات الشراء والبيع إلى ارتفاع أسعار الأغنام بسبب ارتفاع الأعلاف من جهة بالإضافة أن عمليات الشراء تقل نسبيا في الصيف لأن الزواج والأفراح بمطروح والتي يتم ذبح الأغنام بها كوجبة غذاء رئيسية توجل بعد موسم الصيف والذي يعد الموسم السياحي الذي يعتمد عليه ابناء مطروح
وقال على محمود ان اغنام البرقي بمطروح تتميز بجودة لحومها كاجود انواع الاغنام لأنها تتربى على المراعي الطبيعية، داخل الصحراء الغربية، ويتغذى على الحشائش الطبيعية، والتى تتميز بقيمتها الغذائية العالية لانها تنمو على مياه الأمطار، خلال موسم الشتاء والخريف وهو ما يعطي مذاق وقلة فى الدهون للحوم، بخلاف القيمة الغذائية المرتفعة
واشار ان ارتفاع أسعار الأعلاف ساهمت في ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، خاصة مع قلة مياه الامطار وبالتالى حدوث نقص فى المراعى والغطاء النباتى فى الصحراء مضيفا أن هناك اقبال من المواطنين من جميع المحافظات على شراء هذا النوع من الاغنام البرقي، والذي تعد افضل سلالة بالعالم.
وأوضح أن تربية الأغنام المهنة الرئيسية لغالبية بدو الصحراء بمطروح خاصة قاطني المدن الغربية براني والسلوم والنجيلة. والذين يقوون بتربية أعداد كبيرة من الأغنام ويقوم البعض بالرعي بنفسه أو أن يكلف صاحب الأغنام شخصا بالقيام بتريبية الأغنام والرعي داخل الصحراء نظير مبلغ معين أو نسبة من الأغنام.

اغنام البرقى بمطروح
اغنام البرقى بمطروح
اغنام البرقى بمطروح
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