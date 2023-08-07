ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه المعدنية الفارغة وتعبئتها بالماء لبيعها

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح بالإشتراك مع مباحث التموين بمطروح وإدارتي الرقابة والتجارة الداخلية ومديرية الصحة بمطروح من ضبط أحدا المنشآت التى تقوم ببيع المياه غير الصالحة .

وتم ضبط احدي المنشآت التي تعمل بدون ترخيص والتى تقوم بإعادة استخدام زجاجات المياه المعدنية الفارغة وتعبئتها بالماء لبيعها مرة أخرى لجمهور المستهلكين.



وأكدت هند مساعد وكيل وزارة التموين أن تقارير مديرية الصحة بمطروح أفادت بأن الماء المستخدم في تعبئة الزجاجات غير صالح للشرب لوجود فطريات به وشوائب كثيرة به.

تم قيد المحضر بقسم الشرطة المختص للعرض على السيد وكيل النائب العام للنظر والتصرف.