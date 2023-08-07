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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه المعدنية الفارغة وتعبئتها بالماء لبيعها

ضبط منشاه لتعبئة
ضبط منشاه لتعبئة المياه غير المرخص

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح بالإشتراك مع مباحث التموين بمطروح وإدارتي الرقابة والتجارة الداخلية ومديرية الصحة  بمطروح من ضبط أحدا المنشآت التى تقوم ببيع المياه غير الصالحة .

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وتم ضبط  احدي المنشآت التي تعمل بدون ترخيص والتى تقوم بإعادة استخدام زجاجات المياه المعدنية الفارغة وتعبئتها بالماء لبيعها مرة أخرى لجمهور المستهلكين.


وأكدت هند مساعد  وكيل وزارة التموين أن  تقارير مديرية الصحة بمطروح أفادت  بأن الماء المستخدم في تعبئة الزجاجات غير صالح للشرب لوجود فطريات به وشوائب كثيرة به.
تم قيد المحضر بقسم الشرطة المختص للعرض على السيد  وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

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