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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طفطف مطروح وسيلة تنقل ترفيهية على الكورنيش

الطفطف
الطفطف

يحظى الطفف باقبال كبير من زوار مدينة مرسي مطروح وقاطنيها للاستمتاع برحلة تجوب الكورنيش فى الهواء الطلق للتنقل على كورنيش مدينة مرسى مطروح.

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فالطفطف وسيلة انتقال ترفيهية تتميز بالوانه الزرقاء المناسبة لطبيعة مطروح وتبدأ رحلة الطفطف من ميدان الشراع خلف مبنى المحافظة مرور باليدو والعوام إلى ميدان المشير أحمد بدوي، بمنطقة البوسيت.
صدى البلد رصدت الطفطف على كورنيش مدينة مرسي مطروح واقبال المواطنين عليه مع القيام بالغناء والضحك خلال الرحلة التى تسنغرق من 5 الى 10 دقائق بقيمة 5 جنيهات للفرد
ويتكون الطفطف من جرار يقطر خلفة مجموعة من العربات من 6 الى 10 عربات مكشوفة الجوانب، ليتمكن ركابه من مشاهدة البحر ومتابعة الأنشطة والأماكن المختلفة على جانبي طريق الكورنيش.
وتبدء رحلات الطفطف من الساعة الثامنة مساء مع قرب غروب الشمس وحتى الساعة الثانية صباحا
يقول رامى سعد من القاهرة ان الطفف من معالم مطروح والذى نحرص على الركوب فيه والقيام بجولات يومية على كورنيش مدينة مرسي مطروح الساحرة مضيفا ان مطروح تعد من اهم المصايف ذات المقومات الطبيعية المميزة.
واضاف ان مطروح تمتلك العديد من الشواطئ الساحرة ذات المياه الفيروزية النقية والرمال البيضاء الناعمة، إلى جانب الطبيعة البكر الخلابة. مشيرا انه يتمن ان تكون هناك رحلات بالطفطف تجوب الشواطئ البعيدة فى الابيض والغرام وعجيبة حتى تزداد مدة الرحلة ويزيد الاستمتاع من محبى الطفطف. تقول نسمة محمود من القاهرة ان الطفطف من اجمل الرحلات الترفيهية المسائية مضيفه ان العديد من الاسر تحرص على استخدام الطفطف كوسيلة مواصلات ترفيهية تلاركين سيارتهم، للتنقل على كورنيش مدينة مرسى مطروح.
واضافت ان محافظة مطروح يجب الاهتمام بها بشكل اكثر من ذلك والاهتمام بدعم الرحلات الترفيهية بها خاصة فى المساء مضيفه ان مطروح هى مصيفنا المفضل كل عام والتى نحرص على زيارتها سنويا.

الطفطف
الطفطف
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