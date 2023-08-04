ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق العلمين وادي النطرون

حصل "صدى البلد" على أسماء حادث تصادم سيارتين بطريق طريق العلمين وادى النطرون والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.



واستقبلت مستشفى العلمين 6 مصابين وهم رضا ا. ا 35 سنة القاهرة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

ساجد ص. م 11 سنة القاهرة اشتباه كسر بالأنف

مصطفى ع. م شهرين، القاهرة جرح بفروة الرأس

علاء الدين م. م 38 سنة القاهرة جرح رضي بالكوع الأيسر

محمد ع. م 8 سنوات القاهرة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

حاتم ص. م 10 سنوات القاهرة جرح رضي بالشفة العليا

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين ب بالكيلو 35 طريق العلمين وأدى النطرون وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين 6 مصابين وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.