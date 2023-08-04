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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرور مفاجئ لوكيل صحة مطروح على مركز رعاية ومستشفى الأطفال التخصصي

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الاطفال

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة مطروح  خلال مرور مفاجئ بحضور الدكتورة هالة عبدالله مديرة المستشفي مركز رعاية الأطفال المعثور عليهم بمستشفى الأطفال التخصصي لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال.

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وأكد "سالم" علي ضرورة التعامل معهم بالرفق ودون أي تقصير موجها بضرورة التقييم الدورى والمستمر للمشرفين على رعاية الأطفال بالمركز طبقا وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واختيار اكفأ العناصر للقيام على رعايتهم وتحت إشراف وكيل الوزارة شخصيا.
وتابع "سالم" جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الاطفال والقسم الداخلى متابعا الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية المتخصصة بها.
وتلاحظ خلال المرور احتياج بعض الأجهزة للصيانة العاجلة ووجه وكيل وزارة الصحة لإدارة المستشفى والإدارة الهندسية بالمديرية بسرعة اتخاذ إجراءات الصيانة ومخاطبة الشركات المختصة بصفة عاجلة والإفادة.
وجرت حلقة نقاشية حول كيفية تذليل المعوقات التى تواجه تشغيل العناية المركزة للأطفال والاصرار على تذليل أى عقبات أو معوقات لتشغيلها قريبا لخدمة الأطفال المرضى.
كما حرص على تفقد أعمال النظافة بأقسام المستشفى المختلفة وتم توجيه إنذار مشدد لمسئول النظافة على ضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى والمتابعة من إدارة المستشفى.
وفي نهاية الجولة قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع العاملين بمستشفي الأطفال علي الجهد المبذول تحت إشراف الدكتورة هالة عبد الله مديرة المستشفي وللقائمين على رعاية الأطفال المعثور عليهم تحت إشراف الدكتورة ريهام رفعت مدير الإدارة الصحية بمطروح.

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