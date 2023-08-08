ضبط 19 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بمطروح

تمكنت مباحث مطروح من ضبط عدد من المخالفات فى حملة تموينية مكبرة على الأسواق بمدينة مرسى مطروح.

وأكدت هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح ان الحملة تمكنت من ضبط 19 مخالفة تموينية منوعة منها قيام بعض المخابز البلدية (مخبزين ) بإنتاج خبز ناقص الوزن بالإضافة حالات بيع سجائر بأزيد عن السعر الرسمي ومخالفات انتاج خبز بلدي ناقص الوزن ومخالفات بيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر و مخالفات عدم توافر مواد بترولية ببعض محطات خدمة و تموين السيارات ومخالفه عدم نظافة أدوات العجن و الرغف المستخدمة في انتاج الخبز البلدي بالإضافة الى مخالفات أخرى تتعلق بعدم حمل شهادة الصحية للمتعاملين في المواد الغذائية ومخالفات عدم الإعلان عن البضائع المعروضة ببعض المحلات.

وأضافت أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.