لو مجموعك قليل.. شروط الحصول على منحة دراسية في جامعة مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شروط وضوابط التقدم للحصول على المنح الدراسية للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بالتنسيق والتعاون بين محافظة مطروح وعدد من الجامعات الخاصة والأكاديميات العلمية.



وتم وضع الشروط والضوابط الخاصة بالمنح الدراسية على النحو التالي:-

• أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من مواليد مطروح وحاصل على الشهادة الثانوية من مطروح للعام الدراسي الحالي، وبالنسبة لغير مواليد مطروح الحصول على الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية من مطروح.



• وأن يكون الطالب من أبوين مصريين وبطاقة الرقم القومي إقامة بمطروح.



• الحصول على نسبة 80 % كحد أدنى لطلبة علمي علوم، 70 % لطلبة علمي رياضيات/ أدبي.



• أن لا يكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية (طب، طب أسنان، صيدلة، علاج طبيعي، هندسة) أو يكون مجموعة الكلى يؤهله للالتحاق بهذه الكليات إلا أنه لم يقم باستكمال كافة الرغبات من تلك الكليات.



• المعيار الأساسي والتفاضل بين الطلاب هو المجموع ويتم ترشيح الأعلى ثم النزول تدريجيا، وحال التساوي في المجموع يتم اللجوء للأعلى في المواد المؤهلة للكلية، علما بأنه في حالة عدم اجتياز الطالب الاختبار بالجامعة المؤهل للحصول على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحه لمنحة أخرى.



• حال ترشيح الطالب لمنحة جزئية التي يتم الترشيح لها بناء على رغبته يتحمل الطالب الجزء المتبقي من قيمة المنحة دون الرجوع إلى المحافظة في هذا الشأن وليس له الأحقية في الترشح لكلية أخرى حال ورود منح مجانية.



• الإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة وحال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أي مصروفات أو رسوم.



• حال حصول الطالب على المجموع المؤهل للحصول لإحدى المنح وأبدى رغبته بالإرجاء يتم تقديم اعتذار عنها، وحال عدم وجوده بالمحافظة يمكن الاعتذار تليفونيا برسالة على هاتف رقم (01018999149)



• يتم الإعلان عن المنح التي ترد إلى المحافظة تباعا على الموقع الرسمي للمحافظة.

• التقدم للحصول على المنح مجانا دون أي رسوم.



• يتم تقديم أصول الأوراق للاطلاع عليها وتقديم بيان نجاح ممهور بخاتم شعار الجمهورية من شهادة الثانوية العامة من مديرية التربية والتعليم، وتقديم بيان نجاح معتمد من المدرسة أو من الإدارة التعليمية للشهادة الابتدائية والإعدادية + صورة بطاقة الرقم القومي واستيفاء النموذج المعد لذلك.



• يتم فتح باب التقدم للمنح الدراسية من اليوم التالي لظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق ولمدة أسبوع، ويمكن النظر في فتح باب التقدم مدة أخرى حال الاحتياج لذلك.

• يتم تقديم التظلمات بطلب رسمي برسم سكرتير عام محافظة مطروح بعد الإعلان عن نتيجة المنحة خلال 24 ساعة.