بتكلفة 800 مليون جنيه.. محافظ مطروح يفتتح بمستشفى النساء والصحة الإنجابية

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس أعمال تطوير ورفع كفاءة القسم الداخلي بمستشفى النسا والصحة الإنجابية بمرسي مطروح بحضور النائبة سحر عيد والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان ودكتور. إسلام عساف وكيل المديرية وناصر النجار نائب رئيس المدينة.



وأوضح دكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن أعمال التطوير بقسم المجاني بمستشفى النساء والصحة الإنجابية بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، تتضمن تطويرا للفرش وعدد ٢٢سريرا ودهانات وستائر وأجهزة طبية كالسونار وأجهزة تكييف وغيرها، وذلك دعما من ديوان عام محافظة مطروح لتيسير مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي مطروح وزائريها.



وأكد محافظ مطروح على أهمية الحفاظ على أعمال التطوير وحسن التعامل مع المرضى مع استعداد محافظة مطروح الدائم لتقديم مزيد من الدعم للارتقاء بمنظومة الصحة وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

محافظ مطروح يفتتح مستشفى النساء

محافظ مطروح يفتتح مستشفى النساء