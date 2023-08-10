شعيب يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة مرسى مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المخطط الاستراتيجي لمدينة مرسي مطروح تمهيدا لاعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزير الإسكان جاء ذلك بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على المخطط.



وأكد المحافظ أن اعتماد المخططات الاستراتيجية يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ للاشتراطات البنائية الجديدة.

وأوضحت المهندسة أمل عرفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أنه جاري العمل بالمخطط الاستراتيجي لمدينتي النجيلة وسيوة كما أنه جار تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين بعد إضافة مساحة ٢٧٨ فدانا للحيز العمراني