سيوة تستعد لمهرجان التمور الدولي السابع.. أكتوبر المقبل

التقى محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة ، وبحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز والسادة مشايخ قبائل سيوة، وأمناء الأحزاب بسيوة وممثلي المجتمع المدني بسيوة، وعدد من شباب الواحة وذلك لاستعراض ومناقشة التجهيزات اللازمة لإقامة مهرجان التمور المصرية الدولي السابع بسيوة خلال الفترة من ٢٠ حتى ٢٢ أكتوبر.



حيث نقل رئيس مركز ومدينة سيوة رسالة التحية والتقدير لجميع أهالي سيوة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، كما تم مناقشة مقترحات وأفكار جديدة الهدف منها الظهور بسيوة بالمهرجان بالمظهر اللائق والمشرف، ومن أجل تحقيق نجاح المهرجان في تطوير مجال إنتاج التمور والذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية لصغار المزارعين، وصناعة التمور وفتح أسواق جديدة محليا وعالميا، وبالتالي تحقيق التنمية بنطاق واسع بمصرنا الحبيبة.