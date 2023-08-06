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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء تركيب وصلات المياه والصرف الصحي لـ عمارات حي الشروق بمطروح

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح انتهاء تركيب الوصلات المنزلية لعمارات حي الشروق، وإلغاء البيارات بين العمارات.

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ووجه محافظ مطروح خلال اجتماع لمناقشة الإسراع في أعمال تطوير منطقة حي الشروق بالكيلو ٧ بمدينة مرسي مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وممثلي الأجهزة التنفيذية والجهات ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة بسرعة طرح خطة أعمال رصف الطرق والشوارع وتطوير المنطقة وذلك ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
حيث جاري تنفيذ مقترح توسعة وازدواج من شارع الإمام مالك حتى نادي الهلال لتيسير الحركة مع إزالة الإشغالات والأكشاك على الجانبين وطرح أماكن بديلة لها منها خلف عمارات الشباب، وكذلك توسعة الطريق أمام مجمع المخابز وتضيق الجزيرة الوسطى مع تنظيم عدد ٣ ميادين أمام ميدان مزلقان السكة الحديد وأمام المدرسة الفنية بنات وقسم الشرطة، ومراجعة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطى.
وكلف محافظ مطروح مجلس المدينة بالتنسيق المستمر ومتابعة تنفيذ الأعمال مع جميع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من مقترحات الارتقاء بالمنطقة والتيسير على المواطنين.
وأوضح محافظ مطروح أن ذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والظهور بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بالمحافظة
حيث تم خلال الاجتماع عرض نتائج اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مدينة مرسي مطروح وعضوية جميع الجهات التنفيذية المعنية للمعاينة والوقوف على الطبيعة لكافة المشكلات بالمنطقة ومقترحات الارتقاء بها.

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