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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح.. إنشاء وتطوير 72 مدرسة بتكلفة 684,8 مليون جنيه

مدارس بمطروح
مدارس بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تكثيف جهود المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير عدد من المدارس بمدن وقرى المحافظة لاستيعاب وتخفيف الكثافة بالفصول مع إدخال نوعيات أخرى من المدارس المتقدمة.

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، وأضاف أنه تم وجاري ومخطط إنشاء وتطوير (72) مدرسة بعدد (1014) فصل خلال الثلاث سنوات بالخطة الاستثمارية الماضية والحالية والقادمة وذلك بتكلفة بلغت 684,8 مليون جنيه في إطار جهود الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة وتماشيا مع الاهتمام التي توليه الدولة لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.


وأوضح المهندس طارق عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح أنه تم تنفيذ وانتهاء أعمال إنشاء عدد (17) مدرسة جديدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2022/2023 بعدد (205) فصول بتكلفة مالية 108,6 مليون جنيه.


وأضاف أنه جاري حاليا العمل في عدد (26) مدرسة بمدن ومراكز المحافظة ما بين أعمال إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة بعدد (376) فصلا بتكلفة 276.2 مليون جنيه لحل مشكلة الكثافات وأضافه نوعيات جديدة من التعليم.


وأشار مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح إلى أنه مخطط خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023/2024 عدد (29) مدرسة بإجمالي عدد (433) فصلا بالإضافة إلى تعلية إدارة الضبعة التعليمية وتوسعة إدارة سيوة التعليمية بإجمالي تكلفة نحو 300 مليون جنيه منها (4) مدارس إنشاء جديد و (5) مدارس إحلال كلى و (7) مدارس إحلال جزئي و (13) مدرسة توسعه.

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