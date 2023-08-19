إسعاف مطروح: 7سيارات شاركت في نقل ضحايا حادث تصادم ميكروباص بنقل محملة بالطوب

أوضح دكتور مصطفى أشرف مدير مرفق إسعاف مطروح انه تم الدفع بعدد ٧ سيارات فور تلقي بلاغ من غرفة العمليات بعد ظهر اليوم بتصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل محملة بالطوب.

اضاف ان الحادث اسفر عنه مصرع ٥ اشخاص واصابة ٦ وتم نقلهم إلى مستشفى برانى لسرعة تقديم الإسعافات والرعاية الطبية العلاجية للمصابين والتعرف على هوية المتوفين في الحادث وتيسير الإجراءات.



كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بتصادم سيارة ميكروباص ونقل محملة بالطوب وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



و استقبلت برانى 5 جثث و6 مصابين وتم تحرير المحضر اللازم .