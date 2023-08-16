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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني: مطروح حظيت باهتمام الرئيس السيسي في التنمية بعد عقود من التهميش

عمد ومشايخ مطروح
عمد ومشايخ مطروح خلال ويارة الرئيس للسلوم

أشاد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أمين حزب حماة الوطن بمطروح بزيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم واهتمامه بتطوير منفذ السلوم البري ليصبح من افضل الموانئ البرية العالمية لتنشيط التجارة البينية بين دول شمال افريقيا.

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غرق شاب في أحد شواطئ الساحل الشمالي بمطروح


ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنيابة عن حزب حماة الوطن ونيابة عن ابناء مطروح لزيارته لمدينة السلوم، ولما قدمه وسوف يقدمه لمصر في ظل هذه الظروف الاقتصادية المحيطة، بداية من أزمة كورونا والحرب الأوكرانية التي تأثر بها العالم.
وأكد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بأن مطروح ، حظت خلال السنوات الأخيرة، بنصيب كبير من المشروعات التنموية في مختلف المجالات في ظل الجمهورية الجديدة، بعد عقود من التجاهل والتهميش، وعدم استغلال مقومات المحافظة الواعدة، والتي تعد ثاني أكبر محافظة من حيث المساحة.
واوضح ان جميع القطاعات الخدمية والاستثمارية في مطروح، شهدت أعمال تطوير كبيرة على مدار السنوات الماضية، على رأسها المؤسسات الصحية التي شهدت اهتماما كبيرا من الدولة خلال الفترة الماضية.
وتضمنت المشروعات، إنشاء مستشفى النجيلة المركزي، وتطوير مسشفى السلوم المركزي، ومستشفى العلمين النموذجي، ومستشفى مطروح العام، وعدد آخر من المستشفيات والمراكز الطبية، فضلا عن إطلاق عدد من المبادرات والخدمات الصحية للمواطنين وغيرها من المشروعات الخدمية وأبرزها دخول معظم القري في مبادرة حياة كريمة.
كما تضمنت مشروعات الطرق، تطوير الطريق الدولي الساحلي وإنشاء مسارات بديلة تخفف من هذا الزحام، ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور بالساحل الشمالي الغربي، لضمان سهولة الحركة والتنقل للمواطنين.
واشار الى مشاركة الحزب بوفد رفيع المستوي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمدينة السلوم الحدودية بمحافظة مطروح، وحضوره اللقاء مع الأهالي وسط استقبال شعبى حافل.

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