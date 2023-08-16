172 طالب ثانوى عام يتقدمون للحصول على المنح في مطروح

أعلنت محافظة مطروح اليوم الأربعاء غلق باب تقدم طلاب مطروح خريجى الثانوية العامة بأقسامها الثلاث لهذا العام لتسجيل الحصول على منح دراسية بالتنسيق بين محافظة مطروح وعدد من الجامعات المصرية والخاصة.



واوضحت محافظة مطروح فى بيان لها انه تقدم للمنح هذا العام ١٧٢ طالب وطالبة منهم ١٠٠ طالب قسم علمى علوم ، و٣٩ طالب علمى رياضيات و٣٣ طالب أدبى .



وذلك بعد استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه المنح خلال الفترة من السبت الماضى إلى اليوم الأربعاء ١٦ اغسطس بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين .



ومن المقرر الإعلان عن المنح المتاحة حتى الان على الصفحة الرسمية للمحافظة مع تأكيد الطلاب لرغباتهم لتلك المنح حسب المجموع والضوابط والشروط المعلن عنها من خلال لجنة المنح الدراسية بالمحافظة .

محافظة مطروح قد أعلنت عن شروط وضوابط التقدم للحصول على المنح الدراسية بمجموع لا يقل عن ٨٠ % لطلاب قسم علمى علوم،و لا يقل عن ٧٠% لطلاب علمى رياضيات وادبى وسيتم وفقا للشروط والضوابط الترشيح والاختيار من خلال اللجنة المعنية مع التأكيد على تحقيق الشفافية وإتاحة الفرص للطلاب وفقا للترتيب والرغبات.

