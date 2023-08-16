محاور الطرق الجديدة تحقق أحلام أبناء مطروح نحو التنمية

حظيت محافظة مطروح، باهتمام كبير ودعم من القيادة السياسية خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بها.

حيث تم خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من المحاور المرورية الجديدة سواء لربط محافظة مطروح بالمحافظات الأخرى أو لربط المدن داخليا مما ساهم في تحقيق أحلام أبناء مطروح.



وشهدت محافظة مطروح العديد من أعمال التطوير وإنشاء المشروعات الكبرى العملاقة، بالإضافة إلى تنفيذ محاور جديدة والتي ستحول محافظة مطروح لتصبح قاطرة التنمية بمصر.

طريق سيوة مرسي مطروح

يجرى حاليا تنفيذ مشروع الرصف الخرساني لطريق سيوة مرسي مطروح من خلال الجهاز المركزي للتعمير والذي كان حلما لأبناء مطروح وسيوة حيث يتم العمل من خلال 5 شركات تعمل في ثلاثة قطاعات في وقت واحد بطول 150 كم.

يقول اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، أنه يتم تنفيذ مشروع الرصف الخرساني لطريق سيوة مرسي مطروح من خلال الجهاز المركزي للتعمير مضيفا أن الطريق الجديد يعمل على تحقيق التنمية لواحة سيوة ودعمها سياحيا.

وأضاف أبو عمر، أن الطريق يتكون من 3 حارات مرورية من الرصف الخرساني بعرض 11.25 مترا حيث يتم العمل من خلال 6 خلاطات خرسانة بمعدل 2 خلاطه لكل 50 كيلو متر و3 فنشر للرصف الخرساني بمعدل فنشر لكل قطاع.

وأشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، إلى أن طريق سيوة تبلغ تكلفته 3.6 مليارات جنيه، وبتكنولوجيا متقدمة في الرصف الخرساني من خلال المواد المعالجة الموضوعة في الخرسانة، من حديد وإضافات أخرى تزيد من الصلابة والقوة، مع تحمل الأوزان الثقيلة لسيارات نقل البضائع مثل الملح الخام والمياه والزيتون والتمور.

ويقول يوسف أحمد من أهالي سيوة ، إن القيادة السياسية حققت الحلم الكبير لأهالي سيوة بالعمل على ازدواج الطريق والذي كان مطلب لامالي الواحة والذي كان يشهد العديد من الحوادث.

وأضاف أن الطريق سيكون له دور كبير في، فتح مجالات عمل لأبناء مطروح وسيوة وسيوجد نشاطا وحركة على جانبي الطريق بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية. بالإضافة إلى تسليط الضوء إلى منطقة من أجمل المناطق السياحية في العالم.

تطوير طريق مطروح إسكندرية

تم تنفيذ المرحلة الأولى العام الماضي من تطوير طريق مطروح إسكندرية بدءا من الإسكندرية وحتى مدينة الضبعة وتتم حاليا المرحلة الثانية من الضبعة وحتى مرسي مطروح ليكون ذلك محورا تنمويا جديدا يعمل على تنشيط السياحة والتجارة بمطروح.

محور الضبعة

تم افتتاح طريق الضبعة روض الفرج بهدف ربط الساحل الشمالي ومطروح بالمحافظات الأخرى بالإضافة إلى خلق طرق تنموية جديدة.

وساهم محور الضبعة في تخفيف الكثافات المرورية من طريق القاهرة الإسكندرية وطريق وادي النطرون- العلمين والاختناقات التي كانت تحدث على طريق الساحل الشمالي خلال موسم الصيف السياحي، فلم يعد المسافر إلى مرسى مطروح وغربها وإلى دولة ليبيا المرور بهذه الطرق.

ويتميز محور الضبعة الجديد، بأنه يختصر وقت السفر من القاهرة إلى مطروح وتم تصميم وتخطيط الطريق الجديد الذي يبدأ من الطريق الدائري الإقليمي والذي وفر الوقت الذي كان يستنزف في الاختناقات المرورية، كما أن الطريق بعيد عن المناطق السكنية والعمران ولا توجد به تقاطعات، ومصمم للسرعات المختلفة، حيث به 3 حارات في كل اتجاه.

وتم توفير الخدمات الضرورية عليه، حيث تمت تقوية شبكات المحمول وإنشاء 6 محطات وقود على جانبي الطريق، على مسافات متباعدة، كما تم نشر الخدمات الأمنية ونقط الإسعاف على طول الطريق.

محاور وطرق جديدة

كما تتم بمطروح تنفيذ العديد من محاور للطرق منها إنشاء طريق سيوة جغبوب بطريق 90 كم، ربط الطرق الرئيسية بالقرى والنجوع بطول 350 كم بتكلفة 188 مليون جنيه.