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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشرى للأهالي والزوار.. توريد أحدث جهاز أشعة مقطعية بمستشفى مطروح العام

جهاز الاشعة بمستشفى
جهاز الاشعة بمستشفى مطروح العام

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تمت الموافقة وصدور أمر الإسناد على توريد أحدث جهاز أشعة مقطعية بالمحافظة دعما من وزارة الصحة، والأول من نوعه في مستشفيات القطاع الصحي بمطروح ماركة "سيمنز 128 مقطعا".

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وأضاف أنه جار حاليا التجهيز لتركيبه وتشغيله بمستشفى مطروح العام، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفى مطروح العام على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة.
ووجه محافظ مطروح الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على التعاون المستمر والدعم لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين بمطروح.


وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم عمل الرسم الهندسي لموقع تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد تمهيدا لتركيبه وأن الجهاز يعتبر نقلة نوعية جديدة بالمحافظة حيث إنه ولأول مرة يتم عمل الأشعة المقطعية على شرايين وأوردة القلب مما يخفف العبء على وحدة قسطرة القلب التداخلية بمطروح.


لافتا إلى أنه جرى مخاطبة الشركة المختصة لبداية التجهيز الفني لتركيب الجهاز ودخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن.


الجدير بالذكر أن الجهاز الجديد يمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وبأقل جرعة من التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه عمل الإشاعات المختلفة في ثوان معدودة بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة، كما يقوم بعمل جميع الفحوصات المتخصصة مثل إشاعات أمراض الجهاز التنفسي، وإشاعات المخ والأعصاب، والعظام، والأوعية الدموية، وفحص شرايين وأوردة القلب.

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