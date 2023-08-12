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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق فى أتوبيس سياحى بكورنيش مطروح.. صور

حريق باتوبيس سياحى
حريق باتوبيس سياحى بمطروح

أنقذت العناية الالهية ركاب اتوبيس سياحى وبعض المواطنين على كورنيش مطروح بعد اندلاع حريق في أحد الاتوبيسات السياحية علي كورنيش مدينة مرسي مطروح .

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وانتقلت قوات الحماية المدنية وادرارة مرور مطروح الى موقع الحريق حيث تم اخماد النيران دون وقوع اى اصابات بشرية . 

وتابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح السيطرة علي الحريق علي كورنيش المدينة بعد استدعاء الحماية المدنية وإدارة مرور مطروح وتم السيطرة علي الحريق في بدايته . 

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح انه تم فتح الطريق علي الكورنيش بدون إصابات بشرية وتم رفع آثار الحريق من خلال جهاز النظافة وحي غرب بمجلس المدينة.

حريق باتوبيس سياحى بمطروح
حريق باتوبيس سياحى بمطروح
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